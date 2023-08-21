الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الاحتلال الإسرائيلى يحاصر نابلس.. وشروط الالتحاق بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها،  والتي ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- "التعليم" تؤكد علي معاقبة الغشاشين في امتحانات الثانوية دور ثاني 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى معاقبة كل من يتورط فى غش بامتحانات الثانوية العامة دور ثان، مشددة على أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات والعقوبات الإدارية التى تمت بامتحانات الدور الأول.

وحذرت الوزارة الطلاب من تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني، والتأكد من أن فريق مكافحة الغش والوزارة لديه القدرة لضبط المتورطين في الغش.


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4481126

 

- شروط القبول في المدينة الجامعية 

يبحث الطلاب المقبولون بجامعة القاهرة عن شروط الإقامة بالمدينة الجامعية ومصروفاتها، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وترصد "الدستور" شروط القبول بالمدينة الجامعية ومصروفاتها والأوراق المطلوبة للتقديم.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4481132

 

- الاحتلال الإسرائيلى يحاصر نابلس 

واصل الاحتلال الإسرائيلى، محاصرة مناطق متفرقة فى محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية، للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين في بلدة "حوارة" جنوب المحافظة.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من الفلسطينيين أصيب بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "بيت فوريك" شرق محافظة "نابلس".


لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4481114

 

- تصريحات هامة لوكيل اللاعب دوكو دودو

كشف محمد حلمي، وكيل اللاعب البنيني دوكو دودو لاعب وسط فريق سموحة السكندري، عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى ليون الفرنسي.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية: "ليون الفرنسي قدم عرضًا ماليا بالفعل للتعاقد مع دوكو دودو، النادي الفرنسي كان يتابع اللاعب في أمم إفريقيا للشباب خلال فبراير".

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4481125

 

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