الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصاره لـ "نابلس" للوصول لمُنفذ عملية إطلاق النار فى "حوارة"

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

واصل الاحتلال الإسرائيلى، محاصرة مناطق متفرقة فى محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية، للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين في بلدة "حوارة" جنوب المحافظة.

 

وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من الفلسطينيين أصيب بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "بيت فوريك" شرق محافظة "نابلس".


وواصلت قوات الاحتلال حصارها المفروض على بلدتي "عقربا"، و"بيتا" ونشرت حواجزها في مناطق متفرقة ودققت في هويات الفلسطينيين المارين عبر هذه الحواجز.

 

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