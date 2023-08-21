شروط القبول بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث الطلاب المقبولون بجامعة القاهرة عن شروط الإقامة بالمدينة الجامعية ومصروفاتها، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وترصد "الدستور" شروط القبول بالمدينة الجامعية ومصروفاتها والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة

1- أن يكون الطالب مغتربا، وليس من سكان القاهرة الكبرى.

2- أن يكون من الطلاب المقيدين نظاميين بكليات الجامعة.

3- ألا يكون قد سبق وحكم عليه بعقوبات تأديبية أو عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية.

4- ألا يكون قد أنهيت إقامته بالمدن الجامعية نظرًا لعدم سداد الرسوم.

5- أن يكون لائقًا طبيًا، وهي من الشروط الأساسية للسكن بالمدينة الجامعية.

6- ألا يكون عليه رسوم إقامة سابقة بالمدينة الجامعية مستحقة.

مصروفات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة

أوضحت جامعة القاهرة أن تحديد رسوم ومصروفات الإقامة بالمدينة الجامعية للعام الدراسي الجديد تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعة المختص بهذا الشأن.

المستندات المطلوبة للتقديم بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة

1- بيان حالة دراسية معتمد من الكلية.

2- تقديم شهادة من مكتب الضمان الاجتماعي بمحل سكن الطالب.

3- ضمان سداد رسوم الإقامة، وأن يكون معتمدا من الجهة التي يعمل بها الضامن.

4- تقديم 3 صور شخصية للطالب.

5- تقديم طلبات الإقامة بالمدن الجامعية وذلك بعد إعلان إدارة المدينة الجامعية عن موعد بدء التقديم.

وفى حالة عدم سداد الرسوم ومصروفات المدينة الجامعية خلال 10 أيام من إعلان النتيجة، يعتبر بذلك الطالب متنازلا عن حقة في السكن بالمدينة الجامعية، وتنتهي إقامة الطالب بالمدينة الجامعية، بانتهاء امتحانات الكلية المنتظم بها.