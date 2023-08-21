وكيل دوكو دودو: اللاعب على أعتاب الانتقال إلى ليون الفرنسى

كشف محمد حلمي، وكيل اللاعب البنيني دوكو دودو لاعب وسط فريق سموحة السكندري، عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى ليون الفرنسي.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية " ليون الفرنسي قدم عرضًا ماليا بالفعل للتعاقد مع دوكو دودو، النادي الفرنسي كان يتابع اللاعب في أمم أفريقيا للشباب خلال فبراير".

وأضاف " المفاوضات بشأن انتقال دوكو دودو إلى ليون الفرنسي اكتملت بنسبة تصل إلى 80%، والصفقة كانت متوقفة على بعض الطلبات الخاصة بنادي سموحة".

وأتم " كان هناك مفاوضات مع أندية فرنسية وبلجيكية إلا أن أوليمبيك ليون كانت مفاوضاته جادة لضم اللاعب".