الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تشدد على تطبيق عقوبات الغش فى امتحانات الثانوية العامة دور ثانٍ

الغش
الغش

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى معاقبة كل من يتورط فى غش بامتحانات الثانوية العامة دور ثان، مشددة على أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات والعقوبات الإدارية التى تمت بامتحانات الدور الأول.

وحذرت الوزارة الطلاب من تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني، والتأكد من أن فريق مكافحة الغش والوزارة لديه القدرة لضبط المتورطين فىي الغش.

فيما أكدت الوزارة أن للأسرة دورا كبيرا فى توعية أبنائهم من خطورة الغش سواء على مستقبلهم أو بشأن العقوبة التى ستطبق على الطالب المتورط فى الغش، مشددة على أن العقوبة تصل للحرمان عامين من الامتحانات هذا العام والعام القادم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 19 أغسطس الحالي، حيث أدى الطلاب الامتحان  فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والإثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء، والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والإثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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