الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه فى حالة تحلل بالغردقة

جثة
جثة

صرحت نيابة البحر الأحمر الكلية بدفن جثة شخص عثررعليه في حالة تعفن داخل مسكنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، على جثة رجل فى العقد السادس من العمر متحللة داخل منزله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرير محضر بالواقعة.

البداية عندما ورد إخطارًا إلى مدير أمن البحر الأحمر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ  من الأهالى بوجود رائحة داخل أحد الوحدات السكنية بمدينة الغردقة منذ فترة، وانتقلت قوة من قسم شرطة ثان الغردقة لمكان البلاغ، وتبين أن الرائحة صادرة عن جثة متحللة لشخص يدعى "أيمن, م, م" يبلغ من العمر 56 سنة، تم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات. 

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