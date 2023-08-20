موعد وصول كولر ومعاونيه إلى القاهرة استعدادًا للموسم الجديد

يصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون إلى القاهرة بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لبداية فترة الإعداد الخاصة بالفريق للموسم الجديد.

وكان كولر ومعاونوه قد حصلوا على إجازة لمدة 3 أسابيع عقب انتهاء الموسم الماضي، على أن يعود إلى القاهرة يوم الثلاثاء لبدء مناقشة المعسكر الخارجي للفريق المقرر إقامته في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال المعسكر الذي سيخوضه في النمسا.

ويستأنف الأهلي تدريباته يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري على ملعب "مختار التتش"؛ استعدادا للموسم الجديد.