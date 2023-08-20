الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلعت عبدالقوى: الرئيس السيسى رفع سقف طموحاتنا من الحوار الوطنى

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

قال النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع سقف طموحات أعضاء مجلس الأمناء من الحوار الوطني.

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس السيسي قال في أكثر من مناسبة، أن أي توصيات من مجلس الحوار الوطني سيستخدم صلاحياته الدستورية، لإصدار قرار جمهوري أو يحولها للبرلمان أو الحكومة.

وأردف: "كلامه رفع سقف طموحنا، وأصبح تعاملنا مع القضايا، أن الحوار مفتوح لكل الموضوعات عدا ما يهدد الأمن القومي أو ما يتعارض مع الدستور، والرئيس يفاجئنا بمتابعته لما يخرج من الحوار من توصيات، ما أعطى إدارة الحوار قوة دفع كبيرة لمجلس الأمناء".

وأشار إلى أن شاركة أكثر من 65 حزبًا في الحوار الوطني بواقع 7000 مشارك، جعل من الحوار فرصة ذهبية.

الحوار الوطنى السيسي محمد الباز طلعت عبدالقوي

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