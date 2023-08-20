الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح "بيت التراث المصري" (صور)

وزيرة الثقافة تفتتح
وزيرة الثقافة تفتتح "بيت التراث المصري"

افتتحت، منذ قليل، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو، "بيت التراث المصري"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، احتفالًا بمرور 20 عامًا على توقيع مصر "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي" مع منظمة اليونسكو.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي: افتتاح معرِض للفنانة الراحلة إكرام عمار "رحلة العائلة المقدسة "، ومعرِض "الخط العربي"، من نتاج مدرسة الفنان خضير البورسعيدي، وعرضًا فنيًا لبعض العناصر المسجلة على قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، ومنها "التحطيب" و"الأراجوز".

يُذكر أن "بيت التراث" سوف يحتوى على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء، ويُعتبر إطلاقه خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.

فى السياق نفسه، قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادي، ورئيس مجلس أمناء "بيت التراث" فى تصريحات لـ"الدستور"، إن بيت التراث أول نواة للأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي في جميع القطاعات سواء وزارة الثقافة أو التليفزيون.

قد تكون رسمة لـ ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

وأضافت "إمام"، أن البيت يستقبل الأرشيف غير المادي من الفعاليات الخاصة بالمحافظات في مقره مثل إقامة حفلات عن تراث أسوان وأطعمتها والزى الشعبي، إضافة إلى أنه سيقيم حفلات للثقافات الدولية على نحو خاص للتعريف بتراثها وأزيائها الشعبية وأطعمتها للجمهور المصري.

ويختص المجلس بوضع استراتيجية عمل "بيت التراث" الذي سيحتوى على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء.

الدكتورة نيفين الكيلاني منظمة اليونسكو نوريا سانز بيت التراث المصرى مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

الأكثر قراءة

الداخلية ترفض سير الحافلات السياحية بطريق "سيوة/ الواحات البحرية"

أحمد موسى يكشف تفاصيل استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

باعة مانجو.. حقيقة فيديو إيقاف بلطجية للسيارت بطريق الإسماعيلية

أحمد موسى يكشف موعد انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك

صفقة دولارات توقع بأخطر عصابة مسلحة في البساتين

طعنات نافذة تُنهى حياة شاب فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة