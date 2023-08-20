وزيرة الثقافة تفتتح "بيت التراث المصري" (صور)

افتتحت، منذ قليل، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو، "بيت التراث المصري"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، احتفالًا بمرور 20 عامًا على توقيع مصر "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي" مع منظمة اليونسكو.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي: افتتاح معرِض للفنانة الراحلة إكرام عمار "رحلة العائلة المقدسة "، ومعرِض "الخط العربي"، من نتاج مدرسة الفنان خضير البورسعيدي، وعرضًا فنيًا لبعض العناصر المسجلة على قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، ومنها "التحطيب" و"الأراجوز".

يُذكر أن "بيت التراث" سوف يحتوى على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء، ويُعتبر إطلاقه خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.

فى السياق نفسه، قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادي، ورئيس مجلس أمناء "بيت التراث" فى تصريحات لـ"الدستور"، إن بيت التراث أول نواة للأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي في جميع القطاعات سواء وزارة الثقافة أو التليفزيون.

وأضافت "إمام"، أن البيت يستقبل الأرشيف غير المادي من الفعاليات الخاصة بالمحافظات في مقره مثل إقامة حفلات عن تراث أسوان وأطعمتها والزى الشعبي، إضافة إلى أنه سيقيم حفلات للثقافات الدولية على نحو خاص للتعريف بتراثها وأزيائها الشعبية وأطعمتها للجمهور المصري.

ويختص المجلس بوضع استراتيجية عمل "بيت التراث" الذي سيحتوى على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء.