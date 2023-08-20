أحمد موسى يكشف تفاصيل استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم قبول استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل مديرية الشباب والرياضة، موضحًا أن المجلس بذل مجهود كبير خلال فترة صعبة ويستحقوا الشكر على ما فعلوه في ظل مشاكل في البنوك وأزمات في قيد اللاعبين.

وأضاف خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لم يحدث أي ضغط على مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل التقدم باستقالتهم، مشيرًا إلى أن النادي لن ينهار ولا يوجد أحد يريد انهياره، مؤكدًا أنه ليس هناك أي شكوك فساد في مجلس إدارة الزمالك الذي تقدم باستقالته أمس السبت، وأن المجلس رحل من تلقاء نفسه.

وشدد على أنه لا يصح استغلال استقالة مجلس إدارة الزمالك، ويستحقون الشكر على ما قدموا لأنهم قدموا جهودا كبيرة في مواجهة الأزمات الكثيرة مثل القيد والفلوس، مؤكدًا أن النادي يحتاج لأبنائه ورجال أعماله والمحبين له.

الإجراء المقبل بشأن نادي الزمالك في يد وزير الشباب والرياضة

وأشار إلى أن الخطوة والإجراء المقبل بشأن نادي الزمالك في يد وزير الشباب والرياضة، موضحا أن القرار لن يصدر قبل 5 أيام، ويمكن الحديث في ذلك بداية من الأسبوع المقبل وسيكون قرار في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره.