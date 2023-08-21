استمرار أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقى.. وإشادة الأهالى

تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير ميدان الجمهوريات بالدقي، والتي بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، لرفع حالة النظافة وعمل صيانة دورية متكاملة للميدان.

وحيث يجري العمل على كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى، وتحرير محاضر بيئة حيال مخالفات غسل السيارات بنهر الطريق، وتنفيذ أعمال بعدد من الشوارع نطاق حي الدقي والعجوزة.

جاء ذلك بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين والعاملين بنطاق ميدان الجمهوريات بالدقي التابع لمحافظة الجيزة.

ويقول رؤوف محمد، أحد المواطنين، إن أعمال تطوير ميدان الجمهوريات أمر غاية في الأهمية خاصة وأن الميدان يعتبر في منتصف المنطقة، وأكثر المناطق حيوية، لما يقع فيه من عقارات سكنية وشركات وغيرها من الأماكن الخدمية التي يتردد عليها العديد من المواطنين.

وتابع أن تطوير الميدان ينتج عنه تطوير لكافة الأحياء والشوارع المجاورة، من أعمال رصف لإصلاح شبكات الصرف الصحي، وإصلاح الطرق، وغيرها من المرافق التي تشهد تطويرا على غرار تطوير ميدان الجمهوريات.

من جانبه أشاد محي ناصر، أحد المواطنين، بأعمال تطوير ميدان الجمهوريات، والذي أكد أن أهم ما جاءت به أعمال التطوير هو إزالة كافة السيارات المتعدية على الطريق والتي تسبب عرقلة حركة المارة في الشوارع وتكدس حركة المرور، خاصة وأن هناك سيارات متعدية على أرصفة المشاة تستمر لعدد من الأسابيع وتصل لشهور دون معرفة صاحبها.

وأوضح أحمد جلال، أحد المواطنين، أن أعمال تطوير ميدان الجمهوريات أمر في غاية الأهمية خاصة وأن هناك ساحات عديدة بالميدان تضم مباني إدارية وسكنية وبعضها لازال تحت الإنشاء، كما أنها تشمل حدائق عديدة كانت في حاجة للاهتمام والتطوير.

واستكمل حديثه بأن أعمال التطوير لازالت مستمرة وشملت أعمال صيانة وتطوير لمختلف المرافق، بجانب كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة، وأعمال النظافة في مختلف الشوارع والأحياء بنطاق الدقي والعجوزة.

تطوير ميدان الجمهوريات

تطوير ميدان الجمهوريات

تطوير ميدان الجمهوريات

تطوير ميدان الجمهوريات

تطوير ميدان الجمهوريات