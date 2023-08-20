الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي: انتهاء التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق والنتائج خلال 72 ساعة

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

كما أعلن مكتب التنسيق عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة. 

وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.digital.gov.eg.

وانطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالي بإجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2023/2024.

التنسيق الالكتروني الجامعات الحكومية والمعاهد القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات طلاب الثانوية العامة

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