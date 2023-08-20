سمير فرج: فرنسا تحتكر اليورانيوم في النيجر وتدفن مخلفاتها النووية بصحرائها

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إننا الآن نعيش في عالم الأواني المستطرقة وأي هزة في العالم تؤثر علينا، مشيرًا إلى أن النيجر من دول الغرب الإفريقي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن إفريقيا في حزام من مشاكل في السودان والنيجر وإثيوبيا ومالي وليبيا، مبينًا أن النيجر دولة من المجموعة الفرانكفونية، وكانوا تبع الاحتلال الفرنسي والنيجر استقرت عام 1960ولكن ظلت تحت الهيمنة الفرنسية، وعدد سكانها 24 مليون و90% منهم مسلمين ولغتهم الفرنسية واللغة الساحيلية.

النيجر من أفقر الدول الافريقية

وتابع، أن النيجر من أفقر الدول الافريقية وفي العالم رغم أن لديها مخزون هائل من اليورانيوم والذهب وهي تاني دولة في تصديره، وفرنسا تحتكر اليوارنيوم الخاص بها لأن لديها 62 مفاعلًا نوويًا وبالعكس تدفن نفاياتها النووية في صحراء النيجر.

وأشار إلى أن المجموعة الفرانكفونية، المكونة من غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر كلها أنقلبت على فرنسا.