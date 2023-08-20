الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لتنقيبهم عن الآثار.. استمرار حبس نصف "دستة أشرار" بالسيدة زينب

حبس
حبس

أصدر قاضى المعارضات المختص بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، قرارًا يقضي باستمرار حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الأثار أسفل أحد العقارات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

على الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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