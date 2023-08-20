الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سياسي روسى: الكرملين ينتهج سياسة اللامبالاة في التعامل مع اتهامات الغرب

الكرملين
الكرملين

قال المحلل السياسي ديمتري بريجع، إن الكرملين يتعامل مع التصريحات الغربية والأوكرانية، واتهاماته، بسياسة عدم المبالاة.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب من موسكو مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب وأوكرانيا اتهموا روسيا بوضع أسلحة في محطة زابوريجيا النووية، لكن لم يقدم أي منهم أي دليل مباشر على أن روسيا فعلا وضعت أسلحة في المحطة.

وأشار إلى أنه من الناحية الأخرى، روسيا اتهمت أوكرانيا باستهداف المحطة لخلق كارثة، واستمرت سياسة الكرملين بعدم المبالاة بالاتهامات الغربية، لأنه لا يوجد دليل مباشر على وضع الأسلحة، والاتهامات لم تؤد لأي نتيجة. 

 

 

محطة زابوريجيا روسيا أوكرانيا الاسلحة الكرملين

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