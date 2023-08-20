سها سعيد: الخدمات المقدمة للمتعافين من الإدمان متميزة بشكل كبير

قالت سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يمكن للسياسيين ألا يهتمون بهذا النوع من القضايا الاجتماعية، الخاصة بتوعية وحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، مثل مؤسسات المجتمع المدني، لكن التنسيقية يوجد بها عدد كبير من الشباب فتم الاهتمام بمثل هذه القضايا.

وأضافت خلال فعاليات إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، قائلا: "قدمنا مشروع قانون يتعلق بمراكز بعلاج الإدمان في دور الانعقاد المرضي، وزورنا مراكز قطاع خاص ومراكز تابعة لصندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان".

وأشارت إلي أنه الخدمات المقدمة للمتعافين في مراكز عزيمة التابعة للصندوق متميزة بشكل كبير مقارنة بمراكز القطاع الخاص، وتابعت نتمنى أن يكون هناك مراكز تابعة لصندوق مكافحة وعلاج الادمان في كل محافظات مصر.

واكدت سعيد، أن الدولة المصرية والجمهورية الجديدة تقدم الأدوات وتتيحها والتنفيذيين يحسنوا استخدامها، ولهذا نرى اليوم نموذج مشرف جدا للدولة المصرية.

وعن دراسة قياس الأثر، قالت: «جاءت مبشرة للغاية والمشروع مهم جدا، مكافحة وعلاج الإدمان مهم لأن قوام الشعب المصري اغلبه من الشباب والمستفيدين غالبيتهم من الشباب، وتابعت أنه في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسييين مستعدين للتعاون مع كل تجربة ناجحة.