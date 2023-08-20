كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لندن الأولمبي معقل فريق “الهامرز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: روبرتو سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - ليفي كولويل - تياجو سيلفا

خط الوسط: مالو جوستو - إنزو فيرنانديز - كارني تشوكويميكا - كونور جالاجير - بين تشيلويل

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون.

ويجلس الوافد الجديد، الإكوادوري مويسيس كايسيدو أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي، على مقاعد بدلاء تشيلسي، فيما لم يتواجد البلجيكي روميو لافيا في القائمة.

وكان تشيلسي قد تعادل مع ضيفه ليفربول، بهدف لمثله، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.