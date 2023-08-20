رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال المرحلة الأولى لتطوير مركز المؤتمرات

افتتح د.منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الأحد، أعمال المرحلة الأولي من تطوير مركز المؤتمرات بكورنيش النيل التي شملت الدورين الرابع والخامس بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات.

عقب الافتتاح تفقد منصور أعمال التطوير والتي شملت 22 غرفة فردي وزوجي وثلاثي حيث اطمئن على تجهيز كافة الغرف بأحدث الخدمات للمترددين على المكان، مؤكدًا أن قاعة المؤتمرات تتميز بوقعها في مكان متميز لكورنيش النيل والممشى السياحي وأن الجامعة حريصة على تطبيق معايير الجودة العالمية في كل منشاتها وإداراتها المختلفة وتسعى إلى تحقيق مستويات عالية من الخدمات الفندقية المتميزة، إضافة إلى توفير القاعات اللازمة لعقد المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الخدمات المقدمة بمركز المؤتمرات مميكنة بالكامل، حيث يمكن لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والزائرين حجز مواعيد الإقامة أونلاين وتسديد الرسوم المطلوبة بالإضافة إلي قاعة المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.

ووجه د.أحمد فاروق، مدير المركز، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه وتوجيهاته المستمرة بتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والزائرين وتوفير الاحتياجات لهم، مؤكدًا أن أعمال التطوير شملت الدهانات والكهرباء، والسباكة، والأرضيات والأثاث.

في سياق آخر، نفذ طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تحت رعاية رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية مشروع تخرج عن المشاكل التي تواجه صناعة الفضاء وهي ازدياد الحطام الفضائي وتأثيره على المهمات الفضائية الحالية والمستقبلية.

وأعرب د.منصور حسن، عن سعادته بمدي تميز أبنائه من طلاب كلية علوم الملاحة والتي تحتفل بتخريج أول دفعة هذا العام، والفرق البحثية التي تم تشكيلها من الطلاب لإعداد هذه المشروعات المتفردة والتي تعد نواة بحثية حقيقية لمشروعات من شأنها خدمة البشرية في المستقبل، ومتابعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدي مواكبة المناهج الدراسية لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.