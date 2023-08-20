الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 5 مصابين إثر انقلاب "توك توك" في بني سويف

انقلاب توك توك
انقلاب "توك توك

أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب مركبة "توك توك" بطريق ديمو في بني سويف، وتحديدًا أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة "توك توك" أمام قرية البرج بطريق بني سويف - الفيوم " ديمو"، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، والذي وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بثلاث سيارات إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: وليد كردي بكري 45 سنة، مصاب بجروح وكدمات، و أيمن عبدالمنعم عبدالحميد، 39 سنة، مقيم قرية بهبشين، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان نادي عبدالسلام، 28 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وعلاء سلام رمضان، 24 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالسلام محمد عبدالسلام، 23 سنة، ومصاب بجرح قطعي بالرأس.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية. 

المستشفى الجامعي بني سويف انقلاب دراجة نارية طريق بنى سويف الفيوم مكان الحادث

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