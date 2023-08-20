"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل تفكيك شبكة إرهابية في العراق

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل تفكيك شبكة إرهابية واعتقال عناصرها في ديالي بالعراق.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن عناصر الشبكة الإرهابية اعترفت بالانتماء إلى تنظيم داعش، وتنفيذ عمليات إجرامية ضد المواطنين وقوات الأمن.

وأضافت أن الشبكة الإرهابية تضم 5 عناصر تنتمي إلى تنظيم داعش وتم اعتقالهم، واعترفوا باستهداف أبراج المراقبة الأمنية وكذلك عبوات ناسفة تستهدف المنازل في ديالي، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات.

وتابعت: "ديالي العراقية تشهد توترات أمنية في الأيام الماضية بسبب وجود بقايا لعناصر تنظيم داعش هناك، مشيرة إلى أن هناك استهدافات تحدث ضد المواطنين وقوات الأمن عل حد سواء".

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، في آخر زيارة له في ديالي، أكد ضرورة إخلاء المدينة من جميع الأعمال الإرهابية.

وأكدت أن قوات الأمن ترصد أماكن وجود عناصر تنظيم داعش في ديالي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بالعراق تتابع عملية تفكيك الشبكة الإرهابية.