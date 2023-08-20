الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومى لبحوث المياه" يختتم الدورة التدريبية لطلاب الهندسة حول أعمال الرفع المساحى الحقلى

شهادات الدورة التدريبية
شهادات الدورة التدريبية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه، وهيئة المساحة المصرية، عقد العديد من الدورات التدريبية لتنمية قدرات العاملين والمهندسين، وأيضًا تدريب طلاب الهندسة بعدد من الجامعات.

فى هذا الإطار، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية التى عقدتها وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الري، لطلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية جامعة هليوبوليس، اليوم الأحد، وذلك للتدريب على أعمال الرفع المساحي.

 

تنمية القدرات والمهارات العلمية لطلبة الجامعات

وأوضح المركز القومي لبحوث المياه، أن الدورة التدريبية تأتي استكمالًا لدور المركز في تنمية القدرات والمهارات العلمية لطلبة الجامعات المختلفة سواء الحكومية والخاصة، إضافة إلى إكسابهم الخبرات العملية المطلوبة لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

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كما تضمن البرنامج، تدريبًا عمليًا على أعمال الرفع المساحي في الحقل، وكذلك أعمال التحليل المساحي على برامج المساحة السطحية، حيث تدرب الطلاب على أيدى نخبة متخصصة من خبراء المركز القومي لبحوث المياه.

وفي ختام البرنامج تم التقييم العملي للطلاب، واستلام شهادات إتمام التدريب التي تفيد بالأنشطة التدريبية والمدة التي قضاها كل طالب.

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