وزير الرى: إزالة التعديات علي جسور المجارى المائية وحصر الإحتياجات من الموارد البشرية ‏

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعين لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن "ورشه العمل الاولي لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوي ٢٠٢٣ والصيفى ٢٠٢٤" والتي تم عقدها بمحافظة البحيرة يوم الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ ، كما إستعرض خلال الإجتماع إحتياجات إدارات الرى بالمحافظات المختلفة من الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستية لتطوير منظومة العمل بها .

و وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بإعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بإدارات الرى ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية .

وشدد على قيام أجهزة الوزارة بالمحافظات بمتابعة التعديات الواقعة علي جسور المجارى المائية وإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات .

كما وجه الدكتور سويلم بحصر كافة الإحتياجات من الموارد البشرية والامكانيات اللوجيستية اللازمة لتطوير المنظومة المائية والعمل على توفيرها ، نظرا لأهمية تطوير الموارد البشرية المتاحة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل .

وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى الإعداد لتنظيم ورش عمل لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم القادم بمختلف المحافظات تباعاً على غرار ما تم بمحافظة البحيرة ، وذلك للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، ومتابعة حالة المنظومة المائية فى كل محافظة ، والتعرف على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، وتقييم الموسم المنتهي والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤ .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والسيد الدكتور/ محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير .