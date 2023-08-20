إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الزراعى

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل بطريق إسكندرية الزراعي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ محمد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص مع أخرى نصف نقل، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.