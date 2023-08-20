ماركو فيراتى يقترب من الانضمام إلى أهلى جدة السعودى

يبدو أن النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق، أن لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، استدعى ماركو فيراتي، وأبلغه بأن النادي لا يعتمد عليه هذا الموسم.

- ماركو فيراتي يقترب من الانضمام إلى أهلي جدة السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن "فيراتي" اتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، وخوض تحدٍ جديد في الدوري السعودي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، إلى أن "فيراتي" يُفضّل الانضمام إلى صفوف أهلي جدة السعودي، بعد اقتناعه بالمشروع الرياضي للنادي في الموسم الجديد 2023/ 2024، مشيرة إلى أنه قرر تغيير وجهته، وصرف نظر عن عرض الهلال السعودي، والانضمام إلى أهلي جدة.

ونوّهت الصحيفة الإيطالية، أن فيراتي أتم اتفاقه مع أهلي جدة السعودي بشكل نهائي، ولكن تبقى التفاصيل الأخيرة لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقضى فيراتي 11 موسمًا متتاليًا في باريس سان جيرمان، منذ انضمامه في يوليو 2012، مقابل 12 مليون يورو، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإيطالي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.

يذكر أن فريق الأهلي السعودي قد نجح في حسم عدة صفقات أوروبية قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسها البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، السنغالي إدوارد ميندي، الإيفواري فرانك كيسي، الفرنسي آلان سان ماكسيمين، بالإضافة إلى البرازيلي روجير إيبانيز.