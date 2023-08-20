الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجامعة اليابانية تستضيف وفدًا من الطلاب اليابانيين فى البرنامج الصيفى لعام 2023

الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية

صرح الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بأنه في إطار تنظيم الجامعة للبرنامج الصيفي لعام 2023 للطلاب الأجانب والذي ينظمه مكتب العلاقات الدولية والإقليمية بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة  بالجامعة تستضيف الجامعة وفدًا من الطلاب الوافدين يضم 26  طالبًا (20 طالبة و6 طلاب)  موضحًا أن  25  منهم من الطلاب اليابانيين، بالإضافة إلى طالب صينى الجنسية  وذلك خلال في الفترة من 13 إلى 24  أغسطس 2023  لدراسة اللغة العربية والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية وزيارة أهم معالم الإسكندرية والقاهرة.

أوضح رئيس الجامعة أن الطلاب اليابانيين المشاركين بالبرنامج من كبرى  الجامعات فى اليابان من جامعات (أوساكا، ريتسوميكان، صوفيا، تسوكوبا، طوكيو متروبوليتان،  طوكيو للدراسات الأجنبية، وجامعة  كيو).

أضاف  أن الجامعة  تحرص خلال فترة البرنامج على إتاحة عدد من النشاطات الأكاديمية والثقافية والترفيهية المختلفة  للطلاب الوافدين لتعزيز التبادل الثقافي والعلمى وممارستهم اللغة العربية من خلال مشاركتهم الطلاب المصريين فى مختلف الأنشطة التفاعلية والمحاضرات التعليمية.

الترفيهى الثقافة والحضارة المصرية التكنولوجيا الإسكندرية والقاهرة

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