الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكثف تحرياته لكشف ملابسات مقتل شخص بطلق ناري في العجوزة

طلق ناري
طلق ناري

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري في أحد شوارع العجوزة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص في العجوزة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة.

 وتبين مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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