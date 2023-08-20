رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية 2023 - 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية حاليا عبر المنصات الإلكترونية عقب الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى ورغبة الكثيرين من الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها بالجامعات الأهلية.

رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية 2023 - 2024

أوضحت جامعة حلوان عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن الموقع المخصص لاستقبال أوراق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية أو ما يعادلها من مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا والراغبين في الالتحاق بأحد الكليات التي تم ضمها للعمل خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والبالغ عددها 8 كليات وتضم نحو 20 برنامج دراسي للطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا).

و أوضحت الجامعة أن كلمة قبول عبر الموقع الإلكتروني تعني قبول الأوراق وجاري التنسيق وعدم ظهورها ليس معناه الرفض حيث يتم عمل تنسيق داخلي بالجامعة للطلاب المتقدمين وإرسال كود للدفع عبر نفس الرابط حيث يجب على الطالب تسديد مصروفات إدارية قدرها 1500 جنيه يتم دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي.

تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2023 - 2024

عادة ما يكون تنسيق جامعة حلوان الأهلية أقل من تنسيق الجامعة الحكومية في كافة الكليات للعام الدراسي المقبل 2022-2024 حيث من الممكن أن يكون التنسيق مماثل للعام الماضي كما يلي:-

الحد الأدنى للالتحاق بكلية العلوم 55%.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب الأسنان 78%.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية العلوم الإنسانية وإدارة الأعمال 55%.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الفنون التطبيقية 55%.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة 68 %.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية العلوم الصحية 55%.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023

يمكن للطلاب استخدام رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية 2023 - 2024 للالتحاق بالكليات حيث جاءت رسوم الدراسة كما يلي:-

مصاريف كلية العلوم الإنسانية 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإدارة الأعمال 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة 65 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان 110 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الصحية 40 ألف جنيه.