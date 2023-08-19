جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون والفنون التطبيقية

تقدم جامعة حلوان الأهلية برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون والفنون التطبيقية لتحقيق دورًا رائدًا فى مجال الرسوم المتحركة الفنية والتأثيرات المرئية من خلال منح الطلاب جميع المهارات اللازمة لمهنة مثيرة فى هذه الصناعة الحيوية والمتنامية للرسوم المتحركة من خلال برنامج الرسوم المتحركة واالمؤثرات البصرية (VFX).

حيث يمكن للخريج ان يعمل كمحرك ثنائي الابعاد او محرك ثلاثي الأبعاد او فنان مؤثرات خاصة او رسام لوحة القصة او مخرج فني او فنان تحريك حجوم او مخرج تقني وديناميكس او مخرج تقني إضاءة ورندر من خلال دراسة فن الرسم اليدوي والرقمي والتصميم والتلوين والتحريك وبرامج الكمبيوتر المتعددة ثنائية وثلاثية الابعاد وبرامج المونتاج والمؤثرات.

كذلك يتمتع بمهارات الاتصال والعرض الفعال والعمل الجماعي وتتضمن رسالة البرنامج تقديم تعليمًا متميزًا فى مجال الرسوم المتحركة ومدرسة VFX التى تدرس في بيئة إنتاج فنية، يتخيل فنانينا ويخلقون عالماً أفضل ونساعدهم على القيام بذلك. ويهدف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الخاصة إلى أن يصبح الخريج قادرا على التعبير الفنى والتقنى عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لانتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولى وتنافس بالانتاج العالمي من أجل رفعة اسم مصر دوليا واقليميا بالمجال.

كذلك يهدف إلى تلبية احتياج السوق محليا واقليميا ودوليا مع الوصول بالطالب للقدرة على التعلم الذاتى والتعليم المستمر و تطويع قدراته الشخصية مع متطلبات العمل كذلك احترام القوانين والتشريعات، اتباع التفكير والمنهج العلمي فى البحث ووضع الحلول التصميمية الفنية . هذا ويطرح برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بمصروفات ٥٠٠٠٠ جنيه، والحد الأدنى للقبول ٥٣ ٪.