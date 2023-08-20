الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جامعة حلوان الأهلية يكشف لـ"الدستور" تفاصيل أقساط المصروفات

السيد قنديل
السيد قنديل

تساءل عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المتقدمين لجامعة حلوان الأهلية عن إمكانية التقسيط للمصروفات. 

وحصلت “الدستور” على تفاصيل تقسيط مصروفات جامعة حلوان الأهلية لـ 8 تخصصات، حيث كشف السيد قنديل، رئيس الجامعة التفاصيل الكاملة فى تصريحات اختص بها "الدستور"، وهى كالتالى: 

مصروفات إدارية تبلغ 1500 جنيه

تفاصيل أقساط مصروفات جامعة حلوان الأهلية 

طب أسنان

القسط الاول 55000 جنيه والقسط الثانى 55000 وإجمالى المصروفات 110000 جنيه.

العلاج الطبيعى 

القسط الأول 45000 جنيه والقسط الثانى 45000 جنيه وإجمالى المصروفات 90000 جنيه.

الهندسة

القسط الأول 32500 والقسط الثانى 32500 وإجمالى المصروفات 65000 جنيه.

العلوم الإنسانية 

القسط الأول 25000 والقسط الثانى 25000 وإجمالى المصروفات 50000 جنيه.

الفنون التطبيقية 

القسط الأول 25000 والقسط الثانى 25000 وإجمالى المصروفات 50000 جنيه.

العلوم

القسط الأول 20000 والقسط الثانى 20000 والإجمالى 40000 جنيه.

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

القسط الأول 30000 والثانى 30000 وإجمالى المصروفات 60000 جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية

القسط الأول 20000 والقسط الثانى 20000 والإجمالى 40000 جنيه.

وفى وقت سابق، قالت جامعة حلوان الأهلية، خلال بيان صحفى لها، إنه سيتم غلق التقديم على الموقع يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، وسيتم عمل التنسيق الداخلي وتكويد الرسوم يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023.

وأضافت الجامعة: "تكون المصاريف الإدارية هي 1500 جنيه ويتم دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع، مع العلم أن نسبة زيادة الرسوم تحدد من قبل مجلس الجامعة كل عام (وارد زيادة أو ثبات الرسوم).

واختتمت: "ننوه لجميع الطلاب بأن هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية ويرى عدم الالتفات لأي صفحات أخرى ليست للجامعة”.

صفحة جامعة حلوان الأهلية على فيسبوك:

https://www.facebook.com/HNU.Helwan?mibextid=ZbWKwL

الموقع الإلكتروني لجامعة حلوان الأهلية:

App2.helwan.edu.eg/hnu

الفنون التطبيقية العلاج الطبيعي أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أولياء أمور طلاب الثانوية أولياء أمور طلاب أولياء أمور تخصصات

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