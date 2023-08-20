المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة شخصين بالصف

أمرت نيابة الجيزة بعرض مواد مخدرة عثر عليها مع شخصين بمنطقة الصف، على المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة إعداد تقرير فني بالمضبوطات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف) وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – مركبة "توك توك").

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ ( 490 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.