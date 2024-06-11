ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق تسبب في إصابه 4 أشخاص غرب الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق في مبني تابع لمؤسسة الفنون الجميلة بالطريق الساحلي إسكندرية مطروح بالكيلو 22 في نطاق حي العجمي غرب الإسكندرية تسبب في إصابة 4 أشخاص باختناق، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق وسؤال المصابين وشهود العيان عن الحريق.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمبني تابع وملاصق لمصنع مؤسسة الفنون الجميلة بالكيلو 22 نطاق حي العجمي، علي الفور انتقل قوه امنية بصحبه قوات الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المبني مكون من عدد 4 طوابق والحريق بالطابق الثاني في مخزن تابع للمصنع، تم السيطرة علي الحريق بواسطه سيارات الاطفاء، وانتشال احد الأشخاص من وسط النيران وأصيب بحالة اختناق فقط، ومعه ثلاث آخرون وجري علاجهم بواسطه سيارات الاسعاف بمكان الحادث.

كشفت التحريات أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي اندلع في الدور الثاني بمخزن تابع لمؤسسة الفنون الجميلة واتي علي محتوياته وجري السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المبني والمصنع، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق هائل اندلع في سيارة بمنطقة رشدى بشارع أبو قير، مما تسبب فى ارتباك مروري، وذلك دون حدوث إصابات، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة السيارة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة بشارع أبو قير بمنطقة رشدى، اتجاه شرق المحافظة وتوقف حركة المرور دون حدوث اصابات.



علي الفور انتقل مأمور ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارتي إطفاء وإسعاف وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق فى سيارة ملاكى أثناء سيرها بالشارع المشار إليه،ما ادى لتصاعد ألسنة اللهب، وإنفجارها وتفحمها تماما.

أسفر الحريق عن إحتراق السبارة بالكامل وإرباك حركة المرور فى اتجاه شرق المدينة، وجرى السيطرة على النيران، دون حدوث إصابات.

تمكنت إدارة المرور من تسيير الحركة المرورية بالطريق المشار إليه،وإعادتها لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.