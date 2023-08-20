الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وذلك في إطار رؤية الدولة في أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير وذلك في إطار أعمال التنسيق العام للمنطقة. 

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد خطة التطوير بدءًا من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم.

كما تفقد محافظ الجيزة المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب والممشي السياحي ومتابعة أعمال تجميل وطلاء الأسوار بشكل ذات طابع متناسق مع المنطقه بالإضافة إلى وسائل الإنارة والاضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لها.

ووجّه محافظ الجيزة، خلال جولته، بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة للحفاظ على عوامل الاستدامة عقب الانتهاء من أعمال التطوير مع تخصيص أماكن انتظار للدرجات الهوائية بالممشى السياحي الجاري.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

ورافق محافظ الجيزة، خلال جولته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام والدكتور طارق صبحي، استشاري المشروع، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
تطويرات المتحف المصري الكبير محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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