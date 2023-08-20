الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: قرارات العفو الأخيرة تؤكد جدية القيادة السياسية فى إرساء التسامح والحوار

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سلسلة الإفراجات المتوالية للجنة العفو الرئاسى على مدار الفترة الماضية رسالة تأكيد من الدولة المصرية بالمضي نحو إرساء حالة من التسامح ولم الشمل لتدشين الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تؤكد جدية الدولة في خلق المزيد من المساحات المشتركة الرغبة في احتواء أبناء الوطن بمختلف أطيافهم، والعمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم.

وأشارت "هلالي" إلى أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة، يحمل مؤشرات إيجابية حول مراعاة الرئيس البعد الإنساني والمجتمعي في التعامل مع المسجونين والحرص على منحهم قبلة جديدة للحياة بغض النظر عما ارتكبوه من أخطاء سابقة، لافتة إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن بعض المحبوسين والعودة لإدماجهم من جديد.

وقالت عضو مجلس الشيوخ إن قرار العفو الرئاسي يبعث بدلائل إيجابية حول وجود إرادة جادة لتنمية المجال السياسي في مصر، ويُطمئن القوى السياسية بالتفاعل الجاد مع مطالبتهم والحرص على تعزيز أطر الشراكة مع أطراف العملية السياسية، إذ أنها تعد بادرة خير لنجاح الحوار الوطنى وتحقيقه أشواطًا جديدة في مسار خلق بدائل متعددة لدعم الإصلاح بمختلف المجالات الحياتية، مشددة على أنها بذلك تقطع أي مزاعم ترددت حول الحوار الوطني والعفو الرئاسي وجدية عملهم المنشودة في تحقيق غايات بناء الوطن وترتيب أولويات العمل للمرحلة الراهنة.

وأكدت "هلالي" أن القيادة السياسية قدمت نموذجًا جيدًا للغاية في التعامل مع هذا الملف، حيث تأتي لكى تساعد على توفير مزيد من الأجواء  الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني، فهو مسار يسع الجميع، ويقود لحالة انفتاح ومشاركة فى مساحات مشتركة للدخول لجمهورية الجديدة على أسس واضحة لدعم الحياة الحزبية والسياسية، مشيرة إلى أن جميع الأطراف بالحوار الوطني عليها استثمار ذلك الاهتمام في دفع وبلورة المزيد من المقترحات الداعمة للوطن، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام لمشاركة الجميع في بناء الوطن بالفعل وليس بالقول.

الحوار الوطنى الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجال السياسي النائبة دينا هلالي المفرج عنهم عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ قرارات العفو الرئاسي

الأكثر قراءة

أسعار عمرة المولد النبوي 2023.. وفضلها وثوابها

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023

النيابة تحقق مع عصابة سرقت أموالًا من شركة شهيرة بالعمرانية

انتشال جثة غريق بنهر النيل فى الوراق

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 20-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة