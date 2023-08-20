مع اقتراب انتهاء موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر ان تنتهي اليوم الأحد، يبحث عدد كبير من الطلاب عن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023

وجاءت الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة للعام الدراسي 2022/2023 كالتالي:

تربية موسيقية حلوان.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية رياضية بنات اسوان.

تربية نوعية موسيقيه بور سعيد.

تربية رياضية بنات الوادى الجديد.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

تربية رياضية بنين الزقازيق.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية رياضية بنين طنطا.

تربية رياضية بنات طنطا.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات المنصورة.

تربية نوعية أسوان.

تربية نوعية فنية أسوان.

تربية العريش.

تربية رياضية بنين حلوان.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تربية فنية حلوان بالزمالك.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

تربية رياضية بنين المنصورة.

تربية رياضية بنين دمياط.

تربية رياضية بنات بور سعيد.

تربية نوعية موسيقية أسيوط.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة- الشرقية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

الفني للفنادق قنا.

العالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.د

الفني التجاري بأسوان.

الفني للفنادق المطرية.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.

العالي سياحة وفنادق الغردقة.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية.

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

الفني التجاري بسوهاج.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.

الفني التجاري بقويسنا.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة.

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي.

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات.

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة.

تابع الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

الفني للفنادق بور سعيد.

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

العالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش.

(المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي).

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

معهد عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية.

الفني التجارى ببنها.

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر.

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات.

الفني التجاري بالمحله الكبرى.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.

الفني التجاري بطنطا.

العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية.

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد.

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي.

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة).

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات.

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية.

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية.

فني تمريض السويس.

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

الفني التجاري بالإسكندرية.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

الفني التجاري بدمنهور.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.

معهد المنيا العالي للغات.

الفني التجاري بقنا.