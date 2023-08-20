تزامنًا مع احتفال الكاثوليك في مصر.. من هو القديس برناردو تولومي؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم الأحد، بذكرى رحيل القديس برناردو تولومي.

وتزامنًا مع احتفال الكاثوليك، من هو القديس برناردو تولومي؟



ولد برناردو تولومي في 10 مايو 1272 في سيينا، ونال سر العماد المقدس باسم جيوفاني.

هو من أنبل وأقوى العائلات في المدينة، والديه هم مينو وفولفيا تانكريدي ودرس في دير الدومينيكان في سيينا، وواصل دراسته حتى حاز على ماجستير القانون في جامعة المدينة وفارس الإمبراطورية في سن مبكر ونال لقب فارس من قبل الإمبراطور رودولف الأول ملك هابسبورغ.

وقام بالتدريس في جامعة شينسي المرموقة، وتعلم من الرهبان الدومنيكان الموجودين في مدينته الإيمان القويم والاجتهاد، وحباً كبيراً للصلاة ومتحلياً بأفضل الفضائل.

مر في سن الرشد بأزمة دينية، خرج منها بصعوبة وبدأ بمرض غامض في العين، والذي يتفاقم لدرجة أنه يصل إلى العمى الكامل، فوعد بأن يهب نفسه كليا لله إذا استعاد بصره مرة أخرى.

وبعد فترة قصيرة عاد إليه بصره مرة أخرى، ففي عام 1313 عندما كان يبلغ الأربعين من عمره، قرر بالوفاء بنذره.. فترك كل شيء فذهب مع ثلاثة من أصدقائه النبلاء والأثرياء مثله (فرانشيسكو، الذي لا يعرف نسبه، أمبروجيو بيكولوميني وباتريزيو باتريزي) إلى أحد ممتلكاته على بعد 15 كم من المدينة.

في غابات أكونا وهي منطقة ريفية مهجورة وغير مزروعة بين تلال طينية، ليعيش حياة التنسك والعزلة، بعد أن وضعوا ملابسهم النبيلة، استبدلوها بأخرى أكثر تواضعًا وغيروا أسمائهم، اتسمت حياة هؤلاء النساك العلمانيين التائبين بالصلاة والقراءة الإلهية والعمل اليدوي والصمت.

وسرعان ما انضم إليهم رفاق آخرون جاءوا من سيينا وفلورنسا والمناطق المحيطة؛ كان نموذجهم أسلوب حياة الرسل فاختار جيوفاني اسم برناردو تكريما لرئيس الدير السيسترسي العظيم برناردو دي شيارافال. فكانوا يعيشون في كهوف محفورة في الجبال.

فبني جيوفاني كنيسة صغيرة ليتعبد بها مع أصدقائه.. لكن حياتهم الزهدية جذبت لهم الكثير من الرجال والنبلاء والعامة الذين يتوقون للانضمام إلى حياتهم.

فكانون يقضون يومهم منظماً بين الصلاة والعمل اليدوي.. واصلوا حياتهم الانعزالية حتى عام 1319 فطلب برناردو من أسقف أريتسو جيدو تارلاتي دي بيترامالا، الذي كان المكان المقيمون به في نطاق سلطته، للحصول على تفويض قانوني لاعتماد شكل الحياة الجديدة.

جاء الكاردينال برتراندو دي بوييه، مندوب جون الثاني والعشرون الذي كان يقيم في أفينيون، فراي حياة الجماعة الجديدة، فقام بإعطائهم قانون القديس بنديكتوس وهكذا في 1 أبريل 1319، وُلد دير سانتا ماريا دي مونتي أوليفيتو ماجوري، مع وضع الحجر الأول للكنيسة ، أصبحت أكونا "مونتي أوليفيتو" ، تخليداً لذكرى جبل الزيتون ، حيث أحب الرب أن يتقاعد مع تلاميذه وحيث كان يصلي.

وكان لباسهم ابيض تكريماً للعذراء مريم.. فرفض أن يرسم كاهناً فقال أنا لست مستحقاً لهذا الدرجة العظيمة.. فاكتفى بأن يرسم شماساً بسيطا.

فانتخب برناردو ليصبح رئيساً للدير، لكن بعد عام واحد فقط تقدم باستقالته من رئاسة الدير الذي أسسه، بسبب مشاكله البصرية وعجزه في الواقع للتواضع الذي يتطلب منه أن يكون الأقل في خدمة الجميع، فرضي بأن يضع نفسه في الخدمة الكاملة لإخوته.

اختار برناردو صديقه باتريزيو باتريزي ليكون رئيساً للدير، فأصبح برناردو نموذجاً للرهبان التي بدأت في النمو وازدياد العدد، فأسس عدة أديرة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الرهبان.

فأصبح قانونهم هو الصلاة والعمل وتنشئة الروحانية المريمية… والمشاركة في الأنشطة الثقافية التي كان لها تأثير كبير في أوروربا وإيطاليا .

بينما كان برناردو لا يزال على قيد الحياة، تمت إضافة ما لا يقل عن أحد عشر ديرًا آخر إلى الدير الأول، كما حصل رئيس الدير على الموافقة البابوية من البابا كليمنت السادس ، المقيم في أفينيون ، في 21 يناير 1344م.. قرب نهاية عام 1318 أو بداية عام 1319، بينما كان يومًا ما منغمسًا في الصلاة، كان لديه رؤية عين عن سلم رآه ، فيه الملائكة، والرهبان يرتدون ملابس بيضاء ، ينتظره في نهاية السلم يسوع ومريم.

في عام 1348، اندلع الطاعون العظيم في جميع أنحاء العالم. إيطاليا، بدأ الأخ برناردو في إرسال رهبانه ليس فقط لعلاج المصابين بالطاعون بل نزل هو بنفسه معهم لتشجيعم ودعمهم ايضاً . فمات الكثير من الرهبان بسبب إصابتهم بالمرض.

وأصيب الأخ برناردو هو نفسه بمرض الطاعون، وتوفي في 20 أغسطس 1348 في سيينا، وتم دفنه في مقبرة جماعية مع رهبان أخرين ماتوا من الطاعون، فقدت آثار رفاته بعد تدمير دير سيينا عام 1554، أثناء الحرب بين شارل الخامس وجمهورية سينيس.

فكان ضحية الحب الذي لم يكتف بتعليمه، بل مارسه بالفعل.. حتى هبة الذات الكاملة.. فتم تطويبه في 24 نوفمبر 1644 من قبل البابا إنوقنطيوس العاشر، وأعلن قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر قداسته في 26 أبريل 2009.