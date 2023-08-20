الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع البريطانية": القوات الجوية الروسية تتعرض لضغوط شديدة بسبب المسيرات الأوكرانية

صاروخ
صاروخ

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، إن قيادة القوات الجوية الروسية تتعرض لضغوط شديدة لتحسين الدفاعات الجوية فوق غرب روسيا مع تزايد الهجمات الجوية داخل البلاد من قبل الطائرات المسيرة بشكل مكثف.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها الاستخباراتي اليومي للحرب الروسية في أوكرانيا، أن موسكو تتعرض  لهجمات بطائرات مسيرة بشكل منتظم، بجانب استهداف الأراضي الروسية بصواريخ  طراز “إس إيه 5 جامون” من جانب أوكرانيا.

واعتبرت "الدفاع البريطانية" أن الضربات في عمق الأراضي الروسية ذات أهمية استراتيجية، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب ضد أوكرانيا على افتراض أنه لن يكون لها تأثير مباشر على الروس.

وكشف البيان البريطاني عن تعرض رئيس أركان القوات الجوية فيكتور أفضلوف، لضغوط قوية جراء هذه الهمات فيما لا يزال القائد العام لقوات الجوية سيرجي سوروفيكين غائباً، ويشتبه في أنه تم اعتقاله، على خلفية تمرد مجموعة "فاجنر"العسكرية الخاصة في يونيو الماضي.

- روسيا: يجب ألا نتوقف حتى يتم تفكيك الدولة الأوكرانية وتدميرها 

وسبق وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، ديمتري مدفيديف، إن هزيمة الغرب فى أوكرانيا أمر حتمى، مشددا على أنه لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف.
وقال "مدفيديف"، على قناته عبر "تيليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه يجب ألا نتوقف حتى يتم تفكيك الدولة الأوكرانية الحالية وتدميرها تماما.

وأوضح أن الحل الوحيد هو التخلص الكامل من الآلة السياسية للدولة المعادية وضمان ولائها المطلق فى المستقبل وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سيطرة روسيا على كل ما يحدث وسيحدث فى أراضى دولة "بانديرا" السابقة وسوف نحقق هذا.

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