تفاقم الوضع الإنسانى فى السودان.. الجثث تفترش الطرقات ومرضى الكلى بلا علاج

يتعرض الملايين من السودانيين إلى معاناة متزايدة، وسط تصاعد الاحتياجات الإنسانية يوميًا، نتيجة استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي دفع العديد من الدول والمنظمات الأممية للتحذير من استمرار الحرب، والتأكيد على ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الصراع من أجل السيطرة على الوضع الإنساني الذي يهدد السودان ودول الجوار.

نزوح 4 ملايين سوداني جراء الحرب

كشفت تقارير دولية عن نزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخل وخارج البلاد بسبب الصراع الذي اندلع في 15 أبريل، حيث نزح ما يقرب من 3.3 مليون شخص داخليًا اعتبارًا من 8 أغسطس، وفقًا لقائمة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM DTM).

وأصدرت منسق الشؤون الإنسانية في السودان ، كليمنتين نكويتا سلامي، بيانًا في 9 أغسطس دعا أطراف النزاع إلى السماح للمدنيين بالمرور الآمن من مناطق النزاع في الخرطوم ودارفور، ومناطق القتال النشط الأخرى.

وأشارت إلى أن هذا تم الاتفاق عليه في جدة في 11 مايو 2023 من قبل الموقعين على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وحثت الأطراف على متابعة التزاماتها باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ووفقًا لتقرير تابع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، فبات الوضع في إقليم دارفور، لا سيما في غرب ووسط دارفور، مريع، حيث هُجرت البلدات والقرى في أعقاب نزوح جماعي للسكان بسبب الصراع.

وكشف برنامج الأغذية العالمي، أن معظم من بقوا من النساء وأطفالهن، وهم معرضون بشدة للخطر ولم يفروا لأنهم خائفون للغاية من المغادرة.

وبهذه الكلمات وصف تقرير برنامج الغذاء العالمي، الوضع في السودان: "العائلات في دارفور بالكاد تعيش، معظمهم يأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم، تقاسم ما لديهم من طعام مع الجيران وبيع ما يمتلكونه لمجرد شراء الطعام".

السودان

جثث تنتشر في شوارع الخرطوم

في 8 أغسطس، أصدرت منظمة إنقاذ الطفل بيانًا حول المخاطر الصحية الجسيمة في ولاية الخرطوم ، حيث ورد أن آلاف الجثث تتحلل في الشوارع والمشارح؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم كفاية القدرة على تخزين الجثث.

وقال التقرير: "نظرًا لعدم وجود طاقم طبي في المشرحة، تُترك الجثث دون علاج، وفقًا لنقابة الأطباء السودانيين"، لافتًا أن من بين 89 مستشفى رئيسيًا في العاصمة والولايات، هناك 71 مستشفى خارج الخدمة، والباقي يعمل بطاقة جزئية.

كما أشار إلى احتلال الجماعات المسلحة بعض المرافق الصحية، وأخذت العلاج المنقذ للحياة بعيدًا عن ملايين الأطفال وأسرهم.

من جانبه، حذر المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ​، أحمد المنظري ، في 10 أغسطس الجاري، من أنه من المتوقع أن يعاني 39٪ من سكان السودان من سوء التغذية خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب القتال الذي حدث.

السودان

انهيار المنظومة الطبية في السودان

وأفاد بأن هناك ما يقدر بنحو 11 مليون شخص في السودان إلى مساعدة صحية عاجلة، بما في ذلك حوالي 4 ملايين طفل وامرأة حامل ومرضع يعانون من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 100 الف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، مع مضاعفات طبية بحاجة إلى رعاية متخصصة في مراكز التثبيت.

تعرضت المستشفيات وسيارات الإسعاف والإمدادات والمخازن والعاملين الصحيين والمرضى للهجوم في السودان، من خلال نظام مراقبة الاعتداءات على الرعاية الصحية(SSA) ، تحققت منظمة الصحة العالمية من 53 هجومًا على الرعاية الصحية، بما في ذلك 11 حالة وفاة و 38 إصابة بين 15 أبريل و 13 أغسطس 2023.

كما ضغط القتال بشكل كبير على مرضى الفشل الكلوي، الذين يعانون من عدم توفر الغسلات والمستهلكات الضرورية لجلسات الغسيل، مما يضع حياتهم على المحك.

ووفق نقابة الأطباء السودانية، فإن المراكز الطبية مخصصة لإجراء الجلسات لنحو 12 ألف مريض فشل كلوي مزمن، بين مراكز حكومية وخاصة، بالإضافة إلى الحالات الحادة بمتوسط 140 ألف عملية غسل شهريًا.

السودان

الوضع الإنساني في السودان يخرج عن السيطرة

الثلاثاء الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن الملايين في السودان يعانون نفاد الغذاء، وأن بعضهم يموتون بسبب غياب الرعاية الصحية، وذلك بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب التي دمرت العاصمة الخرطوم وقادت إلى هجمات بدوافع عرقية في دارفور.

وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك، إن "الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم، وإن الإمدادات الطبية شحيحة والوضع يخرج عن السيطرة".