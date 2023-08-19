عضو بالشيوخ يشيد برسائل الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية، والرسائل التي بعث بها من خلال كلمته، قائلًا: الرئيس حرص على إرسال رسائل للداخل والخارج وطمأنة الشعب، بالتأكيد على قوة الدولة واستعدادها لمختلف الظروف والتحديات.

وأشار النائب إلى تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية وقوله: "مصرون على حل الأزمة الاقتصادية، من خلال حلول نهائية، وهناك خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية".

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال جولته بالأكاديمية العسكرية المصرية، بالعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع، لا سيما أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة في سيناء والدلتا الجديدة وشرق العوينات، وهو ما يؤكد قرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بعد التوسع الزراعي الكبير، وهذا جزء من خطوة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية على مختلف الأصعدة.

وتابع النائب أحمد محسن: رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية واضحة وقوية ومفادها مصر قوية، والتشكيك والكذب في مقدراتها من قبل المأجورين بالخارج لن يجدي نفعًا، ولن يحقق شيئًا، لأن الجميع يرى بعينيه قوة الدولة.