السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يقدم نيمار للجماهير والبرازيلى يؤكد: "متحفز لإحراز الألقاب"

الهلال يقدم البرازيلي
الهلال يقدم البرازيلي نيمار

قدم نادي الهلال السعودي، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الجديد بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الهلال السعودي قد تمكن من ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة شهدت ضجة إعلامية كبيرة.

وقدم الهلال السعودي، نيمار دا سيلفا قائد منتخب البرازيل بقميص الزعيم على ملعب الملك فهد الدولي.

وقال نيمار خلال التقديم: "سعيد للغاية بتواجدي مع الهلال في هذه الأجواء الحماسية الرائعة".

وأضاف: "متحفز لإحراز الألقاب مع الهلال وجماهيره الكبيرة خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة".

ويواجه الهلال نظيره الفيحاء في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وحقق الهلال الفوز على أبها بثلاثة أهداف لهدف في افتتاح مباريات الدوري السعودي.

الهلال السعودي البرازيلي نيمار دا سيلفا الدوري السعودي 2023 مباراة الهلال والفيحاء

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