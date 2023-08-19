لا يفوتك هذا المساء| المتحف المصرى بالتحرير يعقد ملتقى علميًا حول تاريخ سيناء.. وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لـ2597 سيدة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

المتحف المصرى بالتحرير يعقد ملتقى علميًا حول تاريخ سيناء

تحت عنوان "سيناء أرض التجلي الأعظم" ينظم المتحف المصري بالتحرير، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطيّة، ملتقى علميًا لمدة يومين خلال الفترة من 21-22 أغسطس الجاري.

وأوضح د. مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الملتقي يأتي بهدف إلقاء الضوء على القيمة التاريخية والدينية لمنطقة التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بمحافظة سيناء، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير لهذه المنطقة، حيث جارٍ العمل بواحد من أكبر المشروعات القومية بالمنطقة وهو مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

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تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لـ2597 سيدة فى 10 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لـ2597 سيدة بـ10 محافظات، من خلال وحدات صحة المرأة المتنقلة، وذلك في الفترة من 8 يوليو إلى 9 أغسطس الجاري، ضمن مبادرة «100 يوم صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق ثلاث وحدات متنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالمجان في محافظات: «الشرقية، والدقهلية، وكفرالشيخ، والغربية، والمنوفية، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، والإسكندرية، ومطروح».



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بعد نجاحه فى فيلم "البعبع".. انتعاشة فنية لباسم سمرة بفيلمين ومسلسلين

يحظى الفنان باسم سمرة بقاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك ينتظر جمهوره معرفة أعماله الفنية الجديدة لمشاهدتها، ويشهد خلال الفترة الحالية انتعاشة فنية بعد نجاحه الفترة الماضية بفيلم البعبع الذي شارك في بطولته أمام النجم أمير كرارة، فتعاقد حاليًا على المشاركة في بطولة فيلمين ومسلسلين.

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ارتفاع الحرارة ليس شرطًا.. استشاري مناعة: أعراض متحور كورونا الجديد تشبه "البرد"

قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن متحور كورونا الجديد eg 5 ، متحور من سلالة أوميكرون، ظهر من فبراير الماضي، ولم تضعه من ضمن المتحورات تحت المراقبة إلا في 19 يوليو، بسبب انتشاره السريع ، وتسجيل عدد إصابات لم نعهدها على إصابات أوميكرون.

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