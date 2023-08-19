بعد نجاحه فى فيلم "البعبع".. انتعاشة فنية لباسم سمرة بفيلمين ومسلسلين

يحظى الفنان باسم سمرة بقاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك ينتظر جمهوره معرفة أعماله الفنية الجديدة لمشاهدتها، ويشهد خلال الفترة الحالية انتعاشة فنية بعد نجاحه الفترة الماضية بفيلم البعبع الذي شارك في بطولته أمام النجم أمير كرارة، فتعاقد حاليًا على المشاركة في بطولة فيلمين ومسلسلين.

الأستاذ

يستعد باسم سمرة لتصوير أول مشاهده ضمن أحداث فيلم "الأستاذ" الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، والمقرر انطلاق تصويره خلال أيام بقيادة المخرج شريف عرفة.

يجسد سمرة خلال الفيلم دور رئيس عصابة يتورط معه بطل العمل الذي يجسد دور معلم بمادة التاريخ في إطار اجتماعي لايت.

وقت إضافي

يشارك باسم سمرة في بطولة فيلم "وقت إضافي" بجانب الفنان بيومي فؤاد والفنانة نسرين أمين، والعمل فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل.

سفاح الجيزة

ينتظر الفنان باسم سمرة عرض مسلسل "سفاح الجيزة" الذي يشارك في بطولته، ومن المقرر انطلاق عرضه يوم 25 من شهر أغسطس الجاري.

ويجسد في العمل شخصية ضابط شرطة يدعى حازم وهو الذي يتابع التحقيقات ويحاول تجميع الأدلة.

بطن الحوت

ويواصل باسم تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بطن الحوت" الذي يخوض بطولته الفنان محمد فراج، ويظهر بدور شقيقه ويتعرض للسجن.

ويشارك في بطولة العمل كل من أسماء أبواليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرون، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي يتناول عدة قضايا بشكل جديد، إلى جانب تسليط الضوء على تجارة المخدرات، ويظهر فراج بشخصية رجل يعمل في صناعة الفخار، يضطر للتعاون مع الجماعات السلفية.

جدير بالذكر أن باسم سمرة يعرض له حاليًا فيلم البعبع الذى انطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى الماضى، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.