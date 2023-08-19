السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لـ 2597 سيدة في 10 محافظات من خلال العربات المتنقلة

ارشيفية
ارشيفية

 

 

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لـ 2597 سيدة بـ10 محافظات من خلال وحدات صحة المرأة المتنقلة، وذلك في الفترة من 8 يوليو إلى 9 أغسطس الجاري، ضمن حملة «100 يوم صحة».


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق ثلاث وحدات متنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالمجان في محافظات (الشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، والإسكندرية، ومطروح).


وأضاف «عبدالغفار» أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الكشف، والتوعية، وعمل أشعة السونار، والماموجرام، وسحب العينات لتحليلها، حيث تم إجراء 1065 أشعة سونار وماموجرام، إضافة إلى سحب 28 عينة لتحليلها، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكدت إصابتها.


ونوه «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق الوحدات المتنقلة لتجوب محافظة مطروح -من سيدي عبدالرحمن إلى مارينا 4- خلال الفترة من يوم 18 إلى 24 أغسطس الجاري، وفي الجيزة -من مركز البحوث بالدقي إلى أبوالنمرس- خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس، وسوهاج -من مجمع المواقف إلى مستشفى سوهاج العام- خلال الفترة من 22 إلى 27 من الشهر نفسه.


وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق الوحدات المتنقلة لتجوب محافظات قنا، والمنيا، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، خلال شهر سبتمبر المقبل.


ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة، إلى إقامة عدة فعاليات بمحافظات الشرقية، وسوهاج، والدقهلية، على هامش الخدمات المُقدمة، تضمنت عقد ورش عمل، ومحاضرات لتدريب الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة على أحدث أساليب التشخيص والفحص بالأشعة، وسحب العينة النسيجية، وعلاج أورام الثدي.


وذكر «الغزالي» أن الفعاليات تضمنت عقد لجان طبية متعددة التخصصات، بمشاركة أساتذة الأورام في المستشفيات الجامعية، واستشاريي الأورام بمراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتشخيص وعلاج أورام الثدي.

 

يذكر أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق وحدات صحة المرأة المتنقلة بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر الرابط التالي:
‏https://www.facebook.com/egypt.mohp/?locale=ar_AR

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