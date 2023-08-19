السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ "ديلر" الهيروين في الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم، متهم بالإتجار في الهيروين، بالسجن المشدد 10 سنوات مع  تغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

 

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للإتجار بدائرة القسم.

 

تبين من التحريات التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم "ا.ر.ع" أعمال حرة، بالإتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار، انتقلت قوة أمنية لمكان تواجده وأبصرته داخل السيارة محل البلاغ.

 

تمكنت من إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 25 لفافة هيروين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

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