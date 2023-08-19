حسن ترك: الحوار الوطنى تناول كل ما يهم الشارع المصرى فى كل الملفات

علق حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحوار الوطني تناول كل ما يهم الشارع المصري في كل الملفات.

وأضاف أن الأحزاب لابد أن تكون قدر المسئولية، وأصبحنا في موقف صريح وواضح أمام الشعب كله، ولابد أن نقدم أفكارا تليق بالحوار ومكانته، وأيضًا الشفافية.

وأشار إلى أن الناحية الاقتصادية لها تأثير على الناحية السياسية والاجتماعية، مؤكدًا أن الاقتصاد يعتبر أهم شيء في الوقت الحالي، متابعاً: "هناك عوامل عالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث إننا شهدنا انخفاض الإنتاج في عدد كبير من المصانع الأوروبية".