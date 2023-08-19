السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: رسائل الرئيس السيسى فى الأكاديمية العسكرية مطمئنة للمواطن

أسامة السعيد
أسامة السعيد

علق الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار"، على الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية مطمئنة للمواطن.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنة للمصريين بشأن أزمة الغلاء في مصر وارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، موضحًا أن الرئيس كان حريصًا على توضيح كافة الأمور المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الراهنة، وتأكيده أن الدولة المصرية قادرة على عبور هذه المرحلة وجعلها في طي النسيان.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي حول الأزمة الاقتصادية وتداعياتها مهم، وذلك لأن رئيس الدولة وهو أعلى منصب فى الدولة يتابع تمامًا، ويعلم تأثير الأزمة، كما أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على طرح كافة المعلومات أمام شعبه حتى يصبح على دراية كافية بما يدور داخل الدولة وخارجها من مشروعات تنموية عملاقة وعلاقات دولية وإقليمية.

اكسترا نيوز أسامة السعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

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