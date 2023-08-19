السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "برلمانية حماة الوطن" يشيد بالإفراج الرئاسي عن دومة

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

توجه النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة.

وقال "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم السبت، إن قرار الرئيس السيسي في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية، ويعكس جدية القيادة السياسية في إنجاح الحوار الوطني بكل الطرق الدستورية والقانونية، وتوافر الإرادة السياسية لإنهاء ملف المحبوسين والعمل الدائم على تحسين المناخ العام لحالة حقوق الإنسان . 

وأوضح شلبي، أن الافراجات المتتالية تزيد الثقة بين الدولة والقوى السياسية المختلفة على ضرورات استمرار عملية الإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بلجنة العفو الرئاسي وتفاعلها مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، وهو ما انعكس إيجابيا بإخلاء سبيل هذا العدد الكبير من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الافراجات المتتالية عملية الإصلاح السياسي إنهاء ملف المحبوسين حزب حماة الوطن الافراج الرئاسي عن دومة

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