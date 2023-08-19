"رصاص حي ومطاردة في الشارع".. مقتل مقاول في شوارع الحي الراقي بالأهرام

«226 ألف جنيه».. مبلغ مالي كان كفيل بإنهاء حياة مقاول عقب سحبه من إحدى البنوك بحكم مجال عمله ولاستثماره في مشروعاته لكن انقلب الحال عندما ترصده متهمين من أمام البنك وسطو عليه واستولوا على أمواله وقتلوه في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

تتبع ورصد عملاء البنوك

البداية، عندما توجه ياسر أحمد، مقاول، إلى بنك مصر لسحب مبلغ مالي بحكم مجال عمله لشراء بعض مستلزمات عمله، ولكن الكارثة بوقوف اثنين من المتهمين هما كلا من أحمد فؤاد، وشهرته «أحمد شنطة»، كريم سيد طه، وشهرته «كريم النص»، وتتبعوا المجني عليه من الهرم حتى حدائق الأهرام وبمجرد وصولهم لمنطقة خالية من المارة.

توقفوا أمام سيارته وطلبوا منه النزول وسرقوا المبلغ المالي الذي بحوزته عقب إطلاق أعيرة نارية من بندقيات خرطوش وآلية في الطريق لإرهابه وترويعه، وفروا هاربين، وهذا ما لم يجعل الضحية يتوقف عن مطاردتهم بسيارته عقب ذلك ولكنهم عزموا على التخلص منه فتوقفوا ثانية وأطلقوا عليه الرصاص الحي وأنهوا حياته.

سطو مسلح على سيارة الضحية

المتهمان هما كل من أحمد فؤاد، وشهرته «أحمد شنطة»، كريم سيد طه، وشهرته «كريم النص»، وقتلا المجني عليه ياسر أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النيبة على سرقته فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية - بندقية آلية- ، وبندقيتان خرطوش، وتتبعوا فور خروجه من بنك مصر فرع الهرم، واعترضوا طريقه وأرغموه على التوقف تحت تهديد الأسلحة النارية.

تقاسموا مبلغ السرقة على دم الضحية

وقام المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية، وسرق الثاني المبلغ المالي ثم هرع المتهمون لسيارتهم وحاول المجني عليه تتبعهم بسيارته فأطلقوا عليه النيران متفقين على قتله فأصابته رصاصة في الصدر وتمكنوا من الفرار وتقاسموا مبلغ السرقة وهو 226 ألف جنيه.