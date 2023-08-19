السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتابع تنفيذ طريق ربط المنطقة الصناعية غرب طهطا بالصحراوى

طريق ربط المنطقة
طريق ربط المنطقة الصناعية

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروع طريق ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي "سوهاج- أسيوط" بطول 20 كم، وتكلفة 250 مليون جنيه، أحد مشروعات وزارة النقل، والتى تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأوضح المهندس محمد عبدالعاطى، مدير عام الطرق والكبارى بسوهاج، أن الطريق يتضمن اتجاهين، لافتًا إلى استمرار أعمال "تكسير وتوسعة وردم وفرش التربة الزلطية" تمهيدًا للرصف؛ مشيرًا إلى أن الطريق سيكون اتجاهين يتضمن 6 حارات بعرض 20 مترًا.

وأكد محافظ سوهاج أهمية الطريق الجديد كشريان تنموي يسهم في ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالمدن والمحافظات المجاورة، وتسهيل نقل منتجات المنطقة الصناعية من خلال الطريق الصحراوي الغربي.

استمرار أعمال استقبل 50 مليون جنيه الهيئة العامة للطرق الهيئة العامة للطرق والكباري الجيش الثالث الميداني الشعبه الهندسيه الطريق الصحراوي الغربي

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