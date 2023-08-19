استدعاء مالك محل عطور فى حريق محله بجراج العتبة

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم السبت، استدعاء مالك محل عطور لسماع أقواله في واقعة نشوب حريق في محله؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وجاء في معاينة النيابة أن الحريق نشب في محل عطور بمبنى جراج العتبة في الطابق الأولى، والتهم محتويات المحل بالكامل، والتي ساعدت في تجدد النيران، واستمر لساعات، خاصة أن المحل على مساحة 120 مترًا، والخسائر تصل لملايين، وجارِ الكشف عن سبب الحريق.

كانت الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال التجارية الموجودة بمنطقة العتبة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وإخلاء المحال المجاورة؛ تحسبًا لامتداد النيران.



ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمحال المجاورة للمحل المحترق، وكذلك جراج السيارات العتبة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.