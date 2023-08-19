السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدعاء مالك محل عطور فى حريق محله بجراج العتبة

حريق
حريق

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم السبت، استدعاء مالك محل عطور لسماع أقواله في واقعة نشوب حريق في محله؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وجاء في معاينة النيابة أن الحريق نشب في محل عطور بمبنى جراج العتبة في الطابق الأولى، والتهم محتويات المحل بالكامل، والتي ساعدت في تجدد النيران، واستمر لساعات، خاصة أن المحل على مساحة 120 مترًا، والخسائر تصل لملايين، وجارِ الكشف عن سبب الحريق.

كانت الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال التجارية الموجودة بمنطقة العتبة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وإخلاء المحال المجاورة؛ تحسبًا لامتداد النيران.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمحال المجاورة للمحل المحترق، وكذلك جراج السيارات العتبة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

استدعاء مالك محل عطور شبهة جنائية حريق نيابة الموسكي الجزئية

الأكثر قراءة

السيسى: الدولة ستحل أزمة مستلزمات ومنتجات الحياة اليومية بشكل نهائى

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

ذبحها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

السيسى: الأكاديمية العسكرية تسهم فى إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة (فيديو)

محافظ أسيوط: تنفيذ 7 إزالات لتعديات على أراضٍ زراعية بقرى أبنوب والقوصية

السيسى: وضع 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية على خريطة مصر خلال أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس