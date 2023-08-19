السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة: حملة "100 يوم صحة" أحدثت تغييرًا بالخدمات الطبية للمواطنين

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن حملة "100 يوم صحة"، قدّمت أكثر من 20 مليون خدمة طبية مجانية، سواء وقائية أو علاجية أو تثقيفية.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حملة "100 يوم صحة"، كانت شاملة وكثفت خدماتها الطبية، لخدمة المواطنين بشكل كبير، مؤكدًا أن جميع الخدمات الصحية تقدم بالمجان، موضحًا أن مواطنين اليوم لديهم فرصة لتلقي هذه الخدمات بالمجان، في ظل أنهم كانوا يتكلفوا مبالغ كبيرة.

وأوضح أن تلك الخدمات والمبادرات الصحية ساهمت في إحداث تغيير ونقلة في التعامل مع المشاكل الصحية التي كان يعاني منها المواطنون، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على صحة المواطن المصري، من خلال خدمات عالية المستوى، لتحقيق حياة كريمة لهم.

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